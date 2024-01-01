Суперкар розбився на швидкості понад 400 кілометрів на годину: пілот не постраждав

Водій-випробувач виробника суперкарів Hennessey пішов пішки із місця аварії на швидкості 250 миль/год (400 км/год) за участю Venom F5 у Космічному центрі Кеннеді у Флориді на початку цього місяця, заявив засновник компанії в заяві, опублікованій в Instagram.

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Джон Хеннесі сказав, що його команда тестувала нову аеродинамічну установку для F5, суперкара потужністю 1817 кінських сил, випущеного в 2020 році, коли автомобіль втратив притискну силу на 250 милях на годину, в результаті чого пілот-випробувач втратив контроль. Дивно, але водій покинув місце аварії без будь-яких травм.

Причина аварії не встановлена. Хеннессі каже, що його команда працює над аналізом даних, щоб з’ясувати першопричину інциденту. «Я дуже вдячний нашій команді інженерів і техніків, які спроектували та побудували неймовірно міцний автомобіль», — йдеться у заяві Хеннессі. «Ми також дуже вдячні першим службам реагування та персоналу KSC за їх швидку реакцію, щоб забезпечити безпеку всіх».

Hennessey рекламує Venom F5 як найшвидший серійний автомобіль на планеті, здатний розвивати максимальну швидкість 311 миль/год (500 км/год). Проте жодних спроб досягти такої швидкості на момент написання цієї статті не було зафіксовано. Компанія не повідомила причин для тестування нових зразків, хоча, враховуючи місце проведення тесту, ми підозрюємо, що Venom F5 мав на меті покращити швидкість руху по прямій.

Немає жодної інформації про стан випробувального автомобіля чи природу аварії, а також у нас немає графіка проведення тесту Hennessey на максимальній швидкості. Сподіваюся, пошкодження не надто сильне: ми дуже хочемо побачити, як автомобіль подолає бар’єр 300 миль/год.