Программа под названием "Робин Гуд" стартует в Мексике.

Согласно программе "Робин Гуд", первый аукцион, который пройдет в ближайшее воскресенье, должен собрать 1,5 миллиона долларов. На нем будут проданы 77 автомобилей, среди которых Porsche, Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz, Ford Mustang и кабриолет Lamborghini Murcielago.

"Раньше это работало, как Робин Гуд наоборот, – говорит глава новосозданного Института возвращения похищенных товаров Рикардо Родригес. – Коррупционеры обворовывали людей и обогащали себя".

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Вырученные средства пойдут двум муниципалитетам южного штата Оахака, которые являются самыми бедными в стране.

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития за 2017 год указано, что Мексика ежегодно теряет от 5% до 9% своего валового внутреннего продукта (ВВП) от коррупции.

Другой аукцион будет пытаться продать три дома на сумму не менее 7 миллионов долларов, включая один с крытым бассейном в дорогом районе Мехико. Деньги пойдут на программу молодежной реабилитации.

Напомним, что на Филиппинах расплющили автомобили чиновников.