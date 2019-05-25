Програма під назвою "Робін Гуд" стартує у Мексиці.

Згідно програми "Робін Гуд", перший аукціон, який пройде найближчої неділі, має зібрати 1,5 мільйони доларів. На ньому буде продано 77 автомобілів, серед яких Porsche, Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz, Ford Mustang та кабріолет Lamborghini Murcielago.

“Раніше це працювало як Робін Гуд навпаки, - говорить голова новоствореного Інституту повернення викрадених товарів Рікардо Родрігес. – Корупціонери обкрадали людей і збагачували себе".

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Виручені кошти підуть до двох муніципалітетів південного штату Оахака, які є найбіднішими в країні.

У доповіді Організації економічного співробітництва та розвитку за 2017 рік зазначено, що Мексика щорічно втрачає від 5% до 9% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) від корупції.

Інший аукціон буде намагатися продати три будинки на суму не менше 7 мільйонів доларів, включаючи один з критим басейном у дорогому районі Мехіко. Гроші підуть на програму молодіжної реабілітації.

Нагадаємо, що на Філіпінах розплющили автомобілі чиновників.