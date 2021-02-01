До презентации новинки осталось меньше недели.

Самый быстрый на планете серийный мотоцикл возвращается – Suzuki выпустила тизерное видео для следующего поколения Hayabusa. В ролике можно увидеть лишь несколько проблесков супербайка, но этого достаточно, чтобы сердца поклонников мотоциклов начали биться чаще.

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Suzuki Hayabusa дебютировал в 1999 году и сразу же взлетел на вершину скоростной иерархии среди серийных мотоциклов. Он был не просто единственным байком, способным разгоняться до 312 километров в час, но и оставался самым быстрым серийным мотоциклом в течение двух десятилетий. Недаром мотоцикл назван в честь сапсана – хищной птицы, которая пулей падает на свою добычу на скорости до 320 километров в час.

С 2018 года Suzuki сняла Hayabusa с продажи в Европе, а с нынешнего – прекратила продавать эту модель в США. Помешали новые нормы выбросов. И любителям скорости на двух колесах не придется ждать замену слишком долго, поскольку следующий Hayabusa уже на подходе.

В тизере можно увидеть приборную панель с TFT-экраном, на котором можно заметить намек на возвращение ряда электронных технологий, включая режимы мощности двигателя S-DMS, контроль тяги, контроль подъема и быстрый переключатель передач. Инклинометр, который показывает угол наклона с обеих сторон, расположен посередине.

Боковые TFT-дисплеи – это тахометр и спидометр в их традиционных положениях слева и справа. Спидометр показывает скорость в 180 миль в час – 290 километров в час. Уровень топлива и температура двигателя расположены на противоположных концах.

Официальный дебют нового Suzuki Hayabusa состоится 5 февраля в 9:00 по киевскому времени. Трансляция презентации состоится на специальном сайте Suzuki Motorcycle Global Salon.

Фото: актуальный Suzuki Hayabusa / Suzuki