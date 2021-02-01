До презентації новинки залишилось менше тижня.

Найшвидший на планеті серійний мотоцикл повертається – Suzuki випустила тізерне відео для наступного покоління Hayabusa. У ролику можна побачити лише кілька проблисків супербайка, але цього достатньо, щоб серця шанувальників мотоциклів почали битись частіше.

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Suzuki Hayabusa дебютував у 1999 році й одразу ж злетів на вершину швидкісної ієрархії серед серійних мотоциклів. Він був не просто єдиним байком, здатним розганятися до 312 кілометрів на годину, але й залишався найшвидшим серійним мотоциклом протягом двох десятиліть. Недарма названий мотоцикл на честь сапсана – хижого птаха, що кулею падає на свою здобич на швидкості до 320 кілометрів на годину.

З 2018 року Suzuki зняла Hayabusa з продажу в Європі, а з нинішнього – припинила продавати цю модель у США. На заваді стали нові норми викидів. Та любителям швидкості на двох колесах не доведеться чекати на заміну надто довго, оскільки наступний Hayabusa вже на підході.

У тізері можна побачити приладову панель з ​​TFT-екраном, на якому можна помітити натяк на повернення низки електронних технологій, включаючи режими потужності двигуна S-DMS, контроль тяги, контроль підйому та швидкий перемикач передач. Інклінометр, що показує кут нахилу з обох боків, розташований посередині.

Бокові TFT-дисплеї – це тахометр і спідометр у їх традиційних положеннях ліворуч та праворуч. Спідометр показує швидкість у 180 миль на годину – 290 кілометрів на годину. Рівень пального та температура двигуна розташовані на протилежних кінцях.

Офіційний дебют нового Suzuki Hayabusa відбудеться 5 лютого о 9:00 за київським часом. Трансляція презентації відбудеться на спеціальному сайті Suzuki Motorcycle Global Salon.

Фото: актуальний Suzuki Hayabusa / Suzuki