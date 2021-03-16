В Индии сфотографировали версию внедорожника с длинной базой, которая будет продаваться и за пределами страны.

Совместное предприятие Maruti-Suzuki приступило к испытаниям удлиненного Suzuki Jimny – шпионам впервые удалось сфотографировать внедорожник во время дорожных тестов. Ожидается, что производство новинки наладят на заводе в индийском Гуджарате и будут продавать ее не только на внутреннем рынке, но и экспортировать за рубеж.

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Длиннобазный Suzuki Jimny унифицирован со стандартным терхдверным внедорожником четвертого поколения, который производят в Индии с января 2021 года. В движение обе версии приводит бензиновый “атмосферник” объемом 1,5 литра и мощностью 102 лошадиные силы, который сочетается с пятиступенчатой "механикой" или четырехдиапазонным автоматом при полном приводе AllGrip Pro AWD.

На опубликованных фотографиях заметно, что расстояние между осями у закамуфлированного прототипа значительно больше, чем у стандартной версии: по предварительным данным, прибавка составит 25 сантиметров, а габаритная длина автомобиля увеличится до 3,9 метра. Однако у внедорожника на снимках нет дополнительной пары дверей, то есть он остался трехдверным. При этом на ранних рендерах длиннобазный Jimny изображали с пятью дверями.

Премьера длиннобазного Jimny запланирована на вторую половину 2021 года.

В Украине трехдверный Jimny четвертого поколения продается с 2019 года. По состоянию на сегодняшний день модель стоит от $22 250 (615 900 грн) за базовую версию.