В Індії сфотографували версію позашляховика з довгою базою, яка буде продаватися і за межами країни.

Спільне підприємство Maruti-Suzuki приступило до випробувань подовженого Suzuki Jimny - шпигунам вперше вдалося сфотографувати позашляховик під час дорожніх тестів. Очікується, що виробництво новинки налагодять на заводі в індійському Гуджараті і продаватимуть її не тільки на внутрішньому ринку, але і експортувати за кордон.

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Довгобазний Suzuki Jimny уніфікований зі стандартним терхдверним позашляховиком четвертого покоління, який виробляють в Індії з січня 2021 року. У рух обидві версії призводить бензиновий “атмосферник” об'ємом 1,5 літра і потужністю 102 кінських сили, який поєднується з п'ятиступінчастою "механікою" або чотирьохдіапазонним автоматом при повному приводі AllGrip Pro AWD.

На опублікованих фотографіях помітно, що відстань між осями у закамуфльованого прототипу значно більше, ніж у стандартної версії: за попередніми даними, прибавка складе 25 сантиметрів, а габаритна довжина автомобіля збільшиться до 3,9 метра. Однак у позашляховика на знімках немає додаткової пари дверей, тобто він залишився тридверним. При цьому на ранніх рендера довгобазний Jimny зображували з п'ятьма дверима.

Прем'єра довгобазного Jimny запланована на другу половину 2021 року.

В Україні трьохдверний Jimny четвертого покоління продається з 2019 року. Станом на сьогоднішній день модель коштує від $22 250 (615 900 грн) за базову версію.