Крутой Suzuki Jimny Rhino дебютирует с визуальными настройками, без механических обновлений. Для рынка Малайзии он будет доступен только в 30 единицах.

Сейчас Suzuki продает одни из самых ярких новых автомобилей по всему миру. Малайзия, один из новейших рынков для внедорожников, теперь имеет свою ограниченную серию Jimny, и она выглядит невероятно потрясающе. Вот что вам нужно об этом знать.

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Suzuki Malaysia признает, что это чисто эстетическое обновление для Jimny, но оно, безусловно, придает маленькому кроссоверу более привлекательный вид. Jimny Rhino Edition имеет наклейки Rhino и винтажную решетку радиатора. Эту же тему можно найти на задней крышке запасного колеса с соответствующими красными брызговиками.

На самом деле не все улучшения сугубо визуальны. Есть новая защитная панель для дифференциала, а также дополнительное алюминиевое покрытие по бокам и переднему бамперу. Он должен защитить Jimny от незначительных ударов во время тренировок на бездорожье.

Зайдите в салон и вы увидите знакомую атмосферу, которую усилят новые коврики DLX и полностью черная цветовая гамма. На первый взгляд, это может показаться скучным, но Suzuki говорит, что это воплощение простоты и долговечности. Сенсорный экран на центральной консоли обеспечивает доступ к Apple CarPlay, а задние сиденья, разделенные в соотношении 50:50, можно трансформировать в плоскую грузовую кровать для дополнительного груза.

Никаких перемен под капотом не видно. Это означает, что Jimny Rhino оснащен 1,5-литровым атмосферным газовым двигателем, выдающим 101 лошадиную силу и 130 Ньютон-метров крутящего момента. Мощность достигается всеми четырьмя колесами благодаря системе Suzuki AllGrip Pro с низкими передачами. Четырехцилиндровый мотор в этой конфигурации сочетается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Suzuki Malaysia планирует продать только 30 экземпляров Jimny Rhino Edition, что делает его достаточно редким и, возможно, желанным внедорожником. Цены начинаются от 37795 долларов США, и, что интересно, вы также можете заказать визуальные обновления в виде дополнительного набора для существующих автомобилей Jimny.