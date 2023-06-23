Крутий Suzuki Jimny Rhino дебютує з візуальними налаштуваннями, без механічних оновлень. Для ринку Малайзії він буде доступний лише у 30 одиницях.

Зараз Suzuki продає одні з найяскравіших нових автомобілів у всьому світі. Малайзія, один із найновіших ринків для позашляховиків, тепер має власну обмежену серію Jimny, і вона виглядає неймовірно приголомшливо. Ось що вам потрібно про це знати.

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Suzuki Malaysia визнає, що це суто естетичне оновлення для Jimny, але воно, безперечно, надає маленькому кросоверу більш привабливого вигляду. Jimny Rhino Edition має наклейки Rhino та вінтажну решітку радіатора. Цю ж тему можна знайти на задній кришці запасного колеса з відповідними червоними бризковиками.

Насправді не всі покращення є суто візуальними. Є нова захисна панель для диференціала, а також додаткове алюмінієве покриття з боків і переднього бампера. Він має захистити Jimny від незначних ударів під час тренувань на бездоріжжі.

Зайдіть у салон, і ви побачите знайому атмосферу, яку посилять нові килимки DLX і повністю чорна кольорова гама. На перший погляд це може здатися нудним, але Suzuki каже, що це втілення простоти та довговічності. Сенсорний екран на центральній консолі забезпечує доступ до Apple CarPlay, а задні сидіння, розділені у співвідношенні 50:50, можна трансформувати в пласке вантажне ліжко для додаткового вантажу.

Ніяких змін під капотом не видно. Це означає, що Jimny Rhino оснащений 1,5-літровим атмосферним газовим двигуном, який видає 101 кінську силу і 130 Ньютон-метрів крутного моменту. Потужність досягається всіма чотирма колесами завдяки системі Suzuki AllGrip Pro з низькими передачами. Чотирициліндровий мотор у цій конфігурації поєднується виключно з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Suzuki Malaysia планує продати лише 30 примірників Jimny Rhino Edition, що робить його досить рідкісним і, можливо, бажаним позашляховиком. Ціни починаються від 37 795 доларів США, і, що цікаво, ви також можете замовити візуальні оновлення у вигляді додаткового набору для існуючих автомобілів Jimny.