Suzuki Jimny станет электромобилем. Кроме этого, компания готовит пять новых моделей электромобилей, которые появятся в Европе к 2030 году.

Компания Suzuki выделила около 35 миллиардов долларов на производство линейки из пяти моделей электромобилей, которые поступят в продажу в Европе до конца десятилетия.

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Среди них будет популярен внедорожник Jimny. Неизвестно, станет ли Suzuki Jimny первым, но тизер позволяет говорить о том, что электрическая версия внедорожника будет иметь светящуюся решетку радиатора и фары с рисунком. Какую из версий – классическую трехдверную или презентованную парой недель раньше пятидверную – превратят в электромобиль, пока неизвестно.

Рядом с Jimny на тизере расположился электрический кроссовер, представленный две недели назад в Индии с ДВС: это субкомпактный Suzuki Bronx длиной менее четырех метров. Больше подробностей о нем появится в апреле, когда начнутся продажи.

Также серийным станет Suzuki eVX, дебютировавший в этом месяце в Индии. Важная особенность: Suzuki eVX будет построена на электрической архитектуре e-TNGA. Он должен выйти в 2025 году.

В Suzuki считают, что к 2030 году 80% европейских продаж марки будут приходиться на электрические модели. На домашнем рынке японцы выпустят на одну модель больше, но при этом прогнозируемая доля таких машин всего 20%. Также шесть моделей электромобилей готовят на индийском рынке.