Suzuki Jimny стане електромобілем. Крім цього, компанія готує п'ять нових моделей електромобілів, які з'являться в Європі до 2030 року.

Компанія Suzuki виділила майже 35 мільярдів доларів на виробництво лінійки із п'яти моделей електромобілів, які надійдуть у продаж у Європі до кінця десятиліття.

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Серед них буде популярний позашляховик Jimny. Невідомо, чи вийде Suzuki Jimny першим, але тизер дозволяє говорити про те, що електрична версія позашляховика матиме грати радіатора, що підсвічуються, і фари з малюнком. Яку з версій - класичну тридверну або презентовану парою тижнів раніше п'ятидверну - перетворять на електромобіль, поки що невідомо.

Поруч із Jimny на тизері розташувався електричний кросовер, який був представлений два тижні тому в Індії з ДВЗ: це субкомпактний Suzuki Bronx завдовжки менш як чотири метри. Більше подробиць про нього з'явиться у квітні, коли почнуться продажі.

Також серійним стане Suzuki eVX, який також дебютував цього місяця в Індії. Важлива особливість: Suzuki eVX буде збудовано на електричній архітектурі e-TNGA. Він має вийти у 2025 році.

У Suzuki вважають, що до 2030 року 80% європейських продажів марки буде припадати на електричні моделі. На домашньому ринку японці випустять на одну модель більше, але при цьому прогнозована частка таких машин лише 20%. Також шість моделей електромобілів готують індійському ринку.