Компания Suzuki выступила техническим партнером проекта Европейского института дизайна (Istituto Europeo di Design, IED) по Турину, выпускники которого разработали спорткар с элементами мотоцикла.

Дебют необычной баркетты состоялся в Турине. Кроме Suzuki, партнерами стали компании Pirelli и OZ Racing, а непосредственно строительством машины занимались конструкторские бюро EDAG из Германии и Torino Crea Engineering из Италии.

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Разработка Suzuki Misano – плод труда 24 студентов-выпускников IED под руководством известного автодизайнера Джеймса Хоупа. Их концепт имеет вполне автомобильный кузов длиной четыре метра и мотоциклетное размещение сидений одно за другим. Руль у машины также напоминает мотоциклетный.

Фото: шоукар Suzuki Misano / Autoevolution

Кресла расположены лишь по левому борту, а правую часть машины занимает тяговый аккумулятор. Его характеристики, как и остальные силовой установки не раскрываются, поскольку концепт представляет собой лишь дизайнерское исследование. Уникальный спорткар, построенный в единственном экземпляре, с 15 мая будет выставляться в Национальном автомобильном музее Турина.