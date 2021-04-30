Компанія Suzuki виступила технічним партнером проекту Європейського інституту дизайну (Istituto Europeo di Design, IED) з Турину, випускники якого розробили спорткар з елементами мотоцикла.

Дебют незвичайної баркетти відбувся в Турині. Крім Suzuki, партнерами стали компанії Pirelli та OZ Racing, а безпосередньо будівництвом машини займалися конструкторські бюро EDAG з Німеччини і Torino Crea Engineering з Італії.

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Розробка Suzuki Misano – плід праці 24 студентів-випускників IED під керівництвом відомого автодизайнера Джеймса Хоупа. Їх концепт має цілком автомобільний кузов довжиною чотири метри та мотоциклетне розміщення сидінь одне за одним. Кермо у машини також нагадує мотоциклетне.

Фото: шоукар Suzuki Misano / Autoevolution

Крісла розташовані лише по лівому борту, а праву частину машини займає тяговий акумулятор. Його характеристики, як і решта силової установки, не розкриваються, оскільки концепт являє собою лише дизайнерське дослідження. Унікальний спорткар, побудований в єдиному екземплярі, з 15 травня буде виставлятись у Національному автомобільному музеї Турину.