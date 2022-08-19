Индийская Maruti Suzuki представила Alto третьего поколения. Хэтчбек, разделяет платформу с японским тезкой, посвежел внешне и подрос в габаритах, получив более просторный салон.

Кроме этого, модели добавили более мощный мотор K10C в качестве альтернативы 800-кубового двигателя. А вот ценник сохранили на прежнем ультрабюджетному уровне: стоимость "старшей" версии составляет 399 тысяч рупий, что в пересчете не превышает 5 тысяч долларов.

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Стоит учесть, что такой ценник получил вариант с топовым двигателем - это трехцилиндровый бензиновый мотор 1.0 мощностью 67 лошадиных сил и 89 Нм момента. Модель уже оснащалась более ранней его версией, однако ее пришлось убрать из-за несоответствия местным эконормам. Новый двигатель агрегатируется с пятиступенчатой "механикой" или роботизированной коробкой на ее основе с одним сцеплением и потребляет около четырех литров топлива на 100 км пути.

Позже на рынок выйдет еще более дешевый вариант с двигателем на 48 сил и 69 Нм момента.

Alto построен на особой версии платформы Heartect, которую делит с одноименным японским кей-каром. В новом поколении пятидверка выросла в длину на 85 миллиметров, а в высоту — на 45 миллиметров, в результате чего в салоне стало больше места, а в багажник теперь помещается 214 литров груза против 177.

Несмотря на низкую стоимость, в оборудование Alto включены сразу две подушки безопасности, ABS, задний датчик парковки и преднатяжители ремней безопасности – этого требуют законы Индии.

В "топе" Alto имеет кондиционер и мультимедийную систему с семидюймовым экраном.