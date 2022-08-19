Індійська Maruti Suzuki представила Alto третього покоління. Хетчбек, що розділяє платформу з японським тезкою, посвіжішав зовні і підріс у габаритах, отримавши більш просторий салон.

Крім цього, моделі додали потужніший мотор K10C в якості альтернативи 800-кубового двигуна. А ось цінник зберегли на колишньому ультрабюджетному рівні: вартість "старшої" версії складає 399 тисяч рупій, що у перерахунку не перевищує 5 тисяч доларів.

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Варто врахувати, що такий цінник отримав варіант з топовим двигуном - це трициліндровий бензиновий мотор 1.0 потужністю 67 кінських сил і 89 Нм моменту. Модель вже оснащувалась більш ранньою його версією, проте її довелося прибрати через невідповідність місцевим еконормам. Агрегатується новий двигун з п'ятиступінчастою "механікою" або роботизованою коробкою на її основі з одним зчепленням і споживає близько чотирьох літрів палива на 100 км шляху.

Пізніше на ринок вийде ще більш дешевий варіант з двигуном на 48 сил і 69 Нм моменту.

Alto побудований на особливій версії платформи Heartect, яку ділить з однойменним японським кей-каром. У новому поколінні п'ятидверка виросла в довжину на 85 міліметрів, а у висоту — на 45 міліметрів, в результаті чого в салоні побільшало місця, а в багажник тепер вміщується 214 літрів вантажу проти 177.

Незважаючи на низьку вартість, в обладнання Alto включені відразу дві подушки безпеки, ABS, задній датчик паркування та переднатягувачі ременів безпеки – цього вимагають закони Індії.

У "топі" Alto має кондиціонер та мультимедійну систему з семидюймовим екраном.