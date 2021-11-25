В Україні новинка почне продаватись навесні 2022 року.

Абсолютно новий S-Cross – це найновіша модель у лінійці повнопривідних кросоверів, яку створювала корпорація Suzuki Motor протягом більше ніж 50 років.

Сміливий дизайн під будь-яким кутом підкреслює брутальність кросовера. Велика решітка кольору “рояльний лак”, виразні гострі передні LED-фари, кожна з яких оснащена трьома окремими високоефективними світлодіодами, квадратні передні та задні колісні арки разом із чіткими срібними вставками спереду та ззаду передають агресивний позашляховий характер абсолютно нового S-Cross.

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Кросовер S-Cross має складну технологію управління. Разом з системою регулювання крутного моменту, 1,4-літровий турбодвигун з прямим упорскуванням має м’яку гібридну систему 48V SHVS.

Серед технологій – повний привод Allgrip Select 4x4, нова мультимедійна система з 9-дюймовим тач-скрін дисплеєм та інші системи безпеки.

Інтер’єр має тривимірний дизайн, який відповідає характеру потужного кросовера. Вантажне відділення має місткість 430 л.

На світовій прем’єрі президент Тосіхіро Судзукі з гордістю заявив: “У Європі всі наші легкові автомобілі є “м’якими” гібридами, і ми розширимо та вдосконалимо нашу гібридну лінійку з наступного року новим “повним” гібридом (strong hybrid). У другій половині 2022-го року абсолютно новий S-Cross також запропонує strong hybrid та сервіс “Suzuki Connect”.

Повністю новий S-Cross буде вироблятися на заводі Magyar Suzuki в Угорщині та продаватися в Латинській Америці, Океанії та Азії. Продажі в Європі стартують наприкінці року.

В Україні презентація моделі запланована на весну 2022-го року. Специфікації для українського ринку будуть відрізнятися від європейських. Більш детальна інформація з’явиться навесні.

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Що таке Strong Hybrid?

Нова потужна гібридна система Suzuki поєднує в собі новий, нещодавно розроблений бензиновий двигун, який працює у парі з електричним двигуном-генератором (Motor Generator Unit MGU) і новою роботизованою автоматичною коробкою перемикання передач (AGS). Ця зв’язка забезпечує як звичайний гібридний режим руху, так і рух у режимі EV-mode, виключно за рахунок тяги електричного двигуна для забезпечення максимально низької витрати палива. Навіть на низьких оборотах потужний високоефективний електричний двигун може плавно рухати та прискорювати автомобіль, а також забезпечити пересування автомобіля (рух виключно на електричному двигуні) під час повільної їзди в заторах, на круїзній швидкості та під час руху заднім ходом для ефективної роботи та мінімальної витрати палива.

Однією з примітних особливостей нової системи є розміщення MGU на стороні вихідного валу трансмісії AGS, яка автоматично перемикає передачі і керує зчепленням. Завдяки цій конфігурації обертальний момент від MGU безпосередньо передається на карданний вал для безперервного рівного забезпечення крутного моменту на колесах авто під час перемикання передач, що надає відчуття плавного перемикання. Крім того, це допомагає збирати кінетичну енергію уповільнення та ефективно генерувати електроенергію, вимикаючи двигун і зчеплення під час уповільнення. Це збільшує запас руху в режимі EV-mode.

Можна обрати між стандартним режимом та режимом Eco. У стандартному режимі MGU частіше допомагає бензиновому двигуну для більш активної їзди, у той час як режим Eco збільшує час руху автомобіля виключно у режимі EV-mode для підвищення ефективності використання палива. Новий strong hybrid буде доступний наступного року в Європі, спочатку на моделі Vitara, потім – на S-Cross.