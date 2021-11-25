В Украине новинка начнет продаваться весной 2022 года.

Совершенно новый S-Cross – это новейшая модель в линейке полноприводных кроссоверов, которую создавала корпорация Suzuki Motor на протяжении более чем 50 лет.

Смелый дизайн под любым углом подчеркивает брутальность кроссовера. Большая решетка цвета “рояльный лак”, выразительные острые передние LED-фары, каждая из которых оснащена тремя отдельными высокоэффективными светодиодами, квадратные передние и задние колесные арки вместе с четкими серебряными вставками спереди и сзади передают агрессивный внедорожный характер совершенно нового S-Cross.

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Кроссовер S-Cross имеет сложную технологию управления. Вместе с системой регулировки крутящего момента, 1,4-литровый турбодвигатель с прямым впрыском имеет мягкую гибридную систему 48V SHVS.

Среди технологий – полный привод Allgrip Select 4x4, новая мультимедийная система с 9-дюймовым тач-скрин дисплеем и прочие системы безопасности.

Интерьер имеет трехмерный дизайн, который соответствует характеру мощного кроссовера. Грузовое отделение имеет вместимость 430 л.

На мировой премьере президент Тосихиро Судзуки с гордостью заявил: “В Европе все наши легковые автомобили являются ”мягкими“ гибридами, и мы расширим и усовершенствуем нашу гибридную линейку со следующего года новым ”полным" гибридом (strong hybrid). Во второй половине 2022-го года совершенно новый S-Cross также предложит strong hybrid и сервис “Suzuki Connect”.

Полностью новый S-Cross будет производиться на заводе Magyar Suzuki в Венгрии и продаваться в Латинской Америке, Океании и Азии. Продажи в Европе стартуют в конце года.

В Украине презентация модели запланирована на весну 2022-го года. Спецификации для украинского рынка будут отличаться от европейских. Более подробная информация появится весной.

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Что такое Strong Hybrid?

Новая мощная гибридная система Suzuki сочетает в себе новый, недавно разработанный бензиновый двигатель, работающий в паре с электрическим двигателем-генератором (Motor Generator Unit MGU) и новой роботизированной автоматической коробкой переключения передач (AGS). Эта связка обеспечивает как обычный гибридный режим движения, так и движение в режиме EV-mode, исключительно за счет тяги электрического двигателя для обеспечения максимально низкого расхода топлива. Даже на низких оборотах мощный высокоэффективный электрический двигатель может плавно двигать и ускорять автомобиль, а также обеспечить передвижение автомобиля (движение исключительно на электрическом двигателе) во время медленной езды в пробках, на круизной скорости и во время движения задним ходом для эффективной работы и минимального расхода топлива.

Одной из примечательных особенностей новой системы является размещение MGU на стороне выходного вала трансмиссии AGS, которая автоматически переключает передачи и управляет сцеплением. Благодаря этой конфигурации крутящий момент от MGU непосредственно передается на карданный вал для непрерывного обеспечения равного крутящего момента на колесах авто во время переключения передач, что дает ощущение плавного переключения. Кроме того, это помогает собирать кинетическую энергию замедления и эффективно генерировать электроэнергию, выключая двигатель и сцепление во время замедления. Это увеличивает запас движения в режиме EV-mode.

Можно выбрать между стандартным режимом и режимом Eco. В стандартном режиме MGU чаще помогает бензиновому двигателю для более активной езды, в то время как режим Eco увеличивает время движения автомобиля исключительно в режиме EV-mode для повышения эффективности использования топлива. Новый strong hybrid будет доступен в следующем году в Европе, сначала на модели Vitara, затем – на S-Cross.