Свидетельства об окончании автошкол больше не выдают

Кандидатам в водители больше не нужно предъявлять бумажное свидетельство об окончании автошколы при сдаче экзаменов в сервисном центре МВД. Вся информация о прохождении обучения автоматически вносится в Единый государственный реестр МВД и доступна администраторам только в электронном формате.

Электронный учет вместо бумажных документов

После завершения теоретического и практического курсов подготовки, автошкола самостоятельно передает данные о выпускниках в государственный реестр. Поэтому необходимости получать свидетельство в бумажной форме больше нет.

Ранее ученики получали документ на руки, однако теперь этот процесс полностью цифровизирован. Электронный формат исключает риски потери, подделки или повреждения документов и значительно упрощает дальнейшее прохождение экзаменов.

Однако возникают другие риски – хакерских атак или технических сбоев. В таких случаях доступ к данным может быть заблокирован, или некоторые данные потеряны. Если так произойдет, кандидатам в водители придется проходить обучение в автошколе повторно.

Как это работает

При регистрации на сдачу теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД проверяет данные кандидата в электронном реестре. Если информация внесена автошколой, доступ к сдаче экзаменов открывается автоматически.

Таким образом, электронная система обеспечивает прозрачность, точность и контроль достоверности информации об обучении каждого кандидата в водители.

Преимущества электронного формата

нет необходимости хранить или предъявлять бумажное свидетельство;

исключается риск потери или подделки документа;

сокращается время оформления экзаменов в сервисном центре;

данные можно оперативно обновить в случае изменения персональной информации.

Если требуется подтверждение обучения

По желанию выпускник может обратиться в автошколу и получить письменную справку о прохождении обучения. Однако это не является официальным документом государственного образца - только информационным подтверждением для личного пользования.

Важно

Если кандидат в водители готовился самостоятельно, без прохождения обучения в автошколе, об этом необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД перед сдачей теоретического экзамена. По действующим правилам самостоятельно можно готовиться только к теории. Практика – только через автошколы.

Для допуска к экзаменам следует иметь: