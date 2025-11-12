Свідоцтва про закінчення автошкіл більше не видають

Кандидатам у водії більше не потрібно пред’являти паперове свідоцтво про закінчення автошколи під час складання іспитів у сервісному центрі МВС. Уся інформація про проходження навчання автоматично вноситься до Єдиного державного реєстру МВС і доступна адміністраторам у лише електронному форматі.

Читайте також: Через хакерську атаку послуги для водіїв стали недоступні

Електронний облік замість паперових документів

Після завершення теоретичного та практичного курсів підготовки, автошкола самостійно передає дані про випускників до державного реєстру. Тому необхідності отримувати свідоцтво у паперовій формі більше немає.

Раніше учні отримували документ на руки, проте тепер цей процес повністю цифровізований. Електронний формат виключає ризики втрати, підробки чи пошкодження документів і значно спрощує подальше проходження іспитів.

Проте виникають інші ризики – хакерських атак або технічних збоїв. У таких випадках доступ до даних може бути заблоковано, або деякі дані втрачено. Якщо так станеться, кандидатам у водії доведеться проходити навчання в автошколі повторно.

Як це працює

Під час реєстрації на складання теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС перевіряє дані кандидата в електронному реєстрі. Якщо інформація внесена автошколою, доступ до складання іспитів відкривається автоматично.

Таким чином, електронна система забезпечує прозорість, точність і контроль достовірності інформації про навчання кожного кандидата у водії.

Переваги електронного формату

немає потреби зберігати або пред’являти паперове свідоцтво;

виключається ризик втрати чи підробки документа;

скорочується час оформлення іспитів у сервісному центрі;

дані можна оперативно оновити у разі зміни персональної інформації.

Якщо потрібне підтвердження навчання

За бажанням випускник може звернутися до автошколи та отримати письмову довідку про проходження навчання. Проте це не є офіційним документом державного зразка — лише інформаційним підтвердженням для особистого користування.

Також цікаво як обрати свій перший автомобіль

Важливо

Якщо кандидат у водії готувався самостійно, без проходження навчання в автошколі, про це необхідно повідомити адміністратора сервісного центру МВС перед складанням теоретичного іспиту. За діючими правилами самостійно можна готуватись лише до теорії. Практика – лише через автошколи.

Для допуску до іспитів слід мати: