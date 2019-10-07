Это знакомая буква "R", но в новом формате.

Всего месяц назад компания Volkswagen презентовала миру новый глобальный логотип – упрощенный к черно-белому примитивизму в 2D. Зато теперь шильдик для высокопроизводительных версий машин наоборот – объемный и модерновый.



Фото: эволюция логотипов Volkswagen / Motor1

В своей эволюции эмблем компания Volkswagen постоянно двигалась в сторону лаконичности, хотя в 2000-х и сошла с этого пути, попытавшись добавить логотипу объема. 3D-логотипов в Volkswagen было три, и на этом фирма ставит точку. По крайней мере, пока.

Фото: старые обозначения Volkswagen R и R-Line / Volkswagen

Что же насчет логотипа R, с которым, скорее всего, видоизменится и обозначение R-Line, то производитель говорит следующее:

“Новый логотип компании характеризуется первозданной шириной линии и четко горизонтальным расположением с динамическими кривыми. Кроме того, акцентировано диагональная линия служит ярким контрастом, тем самым подчеркивая общую прогрессивность бренда. Удлиненный R лучше отражает мощность и эксклюзивность соответствующего автомобиля Volkswagen”.

Фото: лого Volkswagen R / Volkswagen

По неподтвержденным данным, новые шильдики R примеряют новые Arteon и Touareg, хотя делать ставки на это не стоит. Зато вполне реально увидеть новую эмблему на Atlas Cross Sport R-Line, который дебютирует 11 октября в США.

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