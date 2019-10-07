Це знайома літера "R", але в новому форматі.

Лише місяць тому компанія Volkswagen презентувала світ новий глобальний логотип – спрощений до чорно-білого примітивізму в 2D. Натомість тепер шильдик для високопродуктивних версій машин навпаки – об’ємний та модерновий.



Фото: еволюція логотипів Volkswagen / Motor1

У своїй еволюції емблем компанія Volkswagen постійно рухалась в бік лаконічності, хоча у 2000-х і схибила з цього шляху, спробувавши додати логотипу об’єму. 3D-логотипів у Volkswagen було три, і на цьому фірма ставить крапку. Принаймні, поки що.

Фото: старі позначення Volkswagen R та R-Line / Volkswagen

Що ж до логотипа R, з яким, скоріш за все, видозміниться і позначення R-Line, то виробник говорить наступне:

“Новий логотип компанії характеризується первозданною шириною лінії та чітко горизонтальним розташуванням із динамічними кривими. Крім того, акцентована діагональна лінія служить яскравим контрастом, тим самим підкреслюючи загальну прогресивність бренду. Подовжений R краще відображає потужність та ексклюзивність відповідного автомобіля Volkswagen”.

Фото: лого Volkswagen R / Volkswagen

За непідтвердженими данними, нові шильдики R приміряють нові Arteon та Touareg, хоча робити ставки на це не варто. Натомість цілком реально побачити нову емблему на Atlas Cross Sport R-Line, який дебютує 11 жовтня у США.

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