Зміни мінімальні: від 3D дизайн перейшов у двовимірний простір.

Британська марка Lotus представила нову версію свого логотипу. У ньому збереглись усі ключові елементи, але дизайн став пласким і двоколірним.

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В останній раз логотип мінявся в 2010 році. Тоді британці трохи оновили версію 2009 року, зробивши світліше відтінки і трохи допрацювавши лінії. Цього разу зміни виявились радикальнішими: лого стало вдомірним.

Директор з маркетингу Lotus Саймон Клер пояснив виданню Autocar, що дизайнери взяли за основу оригінальний логотип 1948 року та виконали йому згідно філософії засновника бренду Коліна Чепмена: “спростити і додати легкості”.

Фото: останній та новий логотипи Lotus / Lotus

Саме такий спрощений логотип можна побачити на гострому носі електричного гіперкара Lotus Evija, котрий сьогодні постав перед публікою у США на Monterey Car Week.

Перший логотип марки був незмінним 37 років – з 1948 по 1985. Він був виконаний у двох кольорах: традиційному для британських перегонів темнозеленому та жовтому, в який завжди були пофарбовані кузови болідів марки. У 1968 році компанія вирішила провести експеримент і перейшла на чорно-білий логотип, від якого, втім, відмовилась досить швидко.

У 1986 році британці вирішили спростити логотип і прибрали переплетення ініціалів творця, залишивши лише назву Lotus. Однак уже наступного року літери ABCC (Anthony Bruce Colin Chapman) повернули на місце. У 1989 році марка знову повернула класичний дизайн, який протримався 19 років.

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