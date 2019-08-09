Зміни мінімальні: від 3D дизайн перейшов у двовимірний простір.
Британська марка Lotus представила нову версію свого логотипу. У ньому збереглись усі ключові елементи, але дизайн став пласким і двоколірним.
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В останній раз логотип мінявся в 2010 році. Тоді британці трохи оновили версію 2009 року, зробивши світліше відтінки і трохи допрацювавши лінії. Цього разу зміни виявились радикальнішими: лого стало вдомірним.
Директор з маркетингу Lotus Саймон Клер пояснив виданню Autocar, що дизайнери взяли за основу оригінальний логотип 1948 року та виконали йому згідно філософії засновника бренду Коліна Чепмена: “спростити і додати легкості”.
Фото: останній та новий логотипи Lotus / Lotus
Саме такий спрощений логотип можна побачити на гострому носі електричного гіперкара Lotus Evija, котрий сьогодні постав перед публікою у США на Monterey Car Week.
Перший логотип марки був незмінним 37 років – з 1948 по 1985. Він був виконаний у двох кольорах: традиційному для британських перегонів темнозеленому та жовтому, в який завжди були пофарбовані кузови болідів марки. У 1968 році компанія вирішила провести експеримент і перейшла на чорно-білий логотип, від якого, втім, відмовилась досить швидко.
У 1986 році британці вирішили спростити логотип і прибрали переплетення ініціалів творця, залишивши лише назву Lotus. Однак уже наступного року літери ABCC (Anthony Bruce Colin Chapman) повернули на місце. У 1989 році марка знову повернула класичний дизайн, який протримався 19 років.
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