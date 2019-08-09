Изменения минимальны: от 3D дизайн перешел в двухмерное пространство.

Британская марка Lotus представила новую версию своего логотипа. В нем сохранились все ключевые элементы, но дизайн стал плоским и двухцветным.

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В последний раз логотип менялся в 2010 году. Тогда британцы немного обновили версию 2009 года, сделав светлее оттенки и немного доработав линии. На этот раз изменения оказались более радикальными: лого стало двухмерным.

Директор по маркетингу Lotus Саймон Клэр пояснил изданию Autocar, что дизайнеры взяли за основу оригинальный логотип 1948 года и выполнили ему согласно философии основателя бренда Колина Чепмена: “упростить и добавить легкости”.

Фото: последний и новый логотипы Lotus / Lotus

Именно такой упрощенный логотип можно увидеть на остром носу электрического гиперкара Lotus Evija, который сегодня предстал перед публикой в США на Monterey Car Week.

Первый логотип марки был неизменным 37 лет – с 1948 по 1985. Он был выполнен в двух цветах: традиционном для британских гонок темно-зеленом и желтом, в который всегда были окрашены кузова болидов марки. В 1968 году компания решила провести эксперимент и перешла на черно-белый логотип, от которого, впрочем, отказалась достаточно быстро.

В 1986 году британцы решили упростить логотип и убрали переплетение инициалов создателя, оставив лишь название Lotus. Однако уже в следующем году буквы ABCC (Anthony Colin Bruce Chapman) вернули на место. В 1989 году марка снова вернула классический дизайн, который продержался 19 лет.

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