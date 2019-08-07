За прошлый год было конфисковано более 200 тысяч контрафактных товаров почти на 60 млн евро.

Компания Porsche имеет специальный департамент по борьбе с контрафактной продукцией. В течение прошлого года специалисты этого отдела обнаружили и с помощью правоохранительных органов конфисковали огромное количество поддельных товаров с логотипом Porsche.

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Скорость – лишь одна из добродетелей автомобилей Porsche. Еще одной ключевой особенностью штутгартских спорткаров является их надежность. Она достигается высоким качеством всех компонентов автомобиля. Чего нельзя сказать о подделках, которых во всемирной сети множество.

Согласно отчету компании, в 2018 году специалисты спецотдела, при содействии местных властей, изъяли более 200 тысяч фальшивок, причем 33 тысяч из них – это запчасти сомнительного качества. Общая стоимость изъятых подделок превышает 60 млн евро.

Торгуют поддельными запчастями и аксессуарами в основном на интернет-платформах вроде Amazon или AliExpress, что затрудняет поиск поставщиков. А главным центром производства подделок, в большинстве случаев, является Китай. Причем, по словам сотрудников Porsche, изготовлением контрафакта занимаются даже в небольших мастерских в сельской глуши.

Фото: контрафактная продукция с лого Porsche / Porsche

Среди изъятых автокомпонентов подушки безопасности, расходные материалы и жидкости, колесные диски и тому подобное. Кроме того, наживаются на хорошем имени Porsche и производители одежды и аксессуаров – футболки, кроссовки, очки... А в Турции сотрудники спецотдела изъяли тысячи таблеток для лечения эректильной дисфункции, выполненные в форме логотипа Porsche.

Компания отмечает: если покупка поддельной футболки обернется разве что разочарованием, то использование фейковых компонентов автомобиля – тормозов или дисков, которые не проходили никаких проверок и сертификаций – может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья.

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