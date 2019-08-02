Коллекционер оставил этот мир, оставив собрание машин, которые теперь пустят с молотка.

Недавно немецкий автопроизводитель заявил о том, что каждый год выпускает не более двух идентичных 911, что почти все Porsche – уникальные, хотя и отличаются в мелочах. Однако автомобили из авторскому собрания, которые будут выставлены на аукционе Sotheby's, даже более, чем уникальны.

Также интересно: Видео: шейх из Абу-Даби показал свою впечатляющую мега-коллекцию суперкаров и классических авто с нулевым пробегом

Собрал эти автомобили Джон Диксон, принимая в свою гаражную семью, кажется, только экстравагантные экземпляры Porsche. Хотя есть в его коллекции и "обычные" Porsche – оригинальные коллекционные модели, стоимость которых может достигать более двух миллионов долларов.

Любовь Диксона к моделям Porsche с задним расположением двигателя и воздушным охлаждением началась с поездки на Porsche 911, когда он еще учился в школе. Первый Porsche Диксон купил себе уже через год после этого. Так начался сбор коллекции автомобилей, большая часть которых попала в нее в 1990-х годах. Украшением собрания эксперты называют Carrera GT 356 A 1957 года выпуска с кузовом от Reutter (около $ 2 млн), Porsche 911 S 1967 и 911 Carrera RS 2.7 1973 года.

Лимузин на базе Porsche 356 образца 1953 был создан специально для свадьбы дочери Диксона, а драгстер построен на базе той же модели, но 1956 года. В коллекции также есть автомобили Volkswagen с двигателями с воздушным охлаждением. Это хот-род на базе Beetle 1956 выпуска. Ознакомиться со всеми лотами можно по этой ссылке.

Фото: автомобили из коллекции, выставленной на продажу / Darin Schnabel/RM Sotheby's

Торги состоятся в Дейтоне (штат Огайо, США) 28 сентября этого года. В каталоге аукциона насчитывается более 30 автомобилей. А кроме "Порше" есть еще и несколько интересных классических Volkswagen с воздушным охлаждением.

Также интересно: Смотрите трейлер шоу Hyperdrive от Netflix, который выйдет на экраны в августе