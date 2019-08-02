Колекціонер полишив цей світ, залишивши по собі зібрання машин, які тепер пустять з молотка.

Нещодавно німецький автовиробник заявив про те, що кожен рік випускає не більше двох ідентичних 911. Це означає, що майже всі Porsche – унікальні, хоча й відрізняються у дрібницях. Однак автомобілі з авторського зібрання, котрі будуть виставлені на аукціоні Sotheby’s, навіть більш, ніж унікальні.

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Зібрав ці автомобілі Джон Діксон, приймаючи в свою гаражну родину, здається, лише найекстравагантніші екземпляри Porsche. Хоча є у його колекції й “звичайні” Porsche – оригінальні колекційні моделі, вартість яких може сягати більше двох мільйонів доларів.

Любов Діксона до моделей Porsche з заднім розташуванням двигуна і повітряним охолодженням почалася з поїздки на Porsche 911, коли він ще вчився в школі. Перший Porsche Діксон купив собі вже через рік після того. Так почалося збирання колекції автомобілів, велика частина яких потрапила до неї в 1990-х роках. Окрасою зібрання експерти називають Carrera GT 356 A 1957 року випуску з кузовом від Reutter (близько $2 млн), Porsche 911 S 1967 року та 911 Carrera RS 2.7 1973 року.

Лімузин на базі Porsche 356 зразка 1953 року був створений спеціально для весілля доньки Діксона, а драгстер побудований на базі тієї ж моделі, але 1956 року. У колекції також є автомобілі Volkswagen з двигунами з повітряним охолодженням. Це хот-род на базі Beetle 1956 року випуску. Ознайомитись з усіма лотами можна за цим посиланням.

Фото: автомобілі з колекції, виставленої на продаж / Darin Schnabel/RM Sotheby's

Торги відбудуться в Дейтоні (штат Огайо, США) 28 вересня цього року. У каталозі аукціону нараховується понад 30 автомобілів. А крім “Порше” є ще й кілька цікавих класичних Volkswagen з повітряним охолодженням.

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