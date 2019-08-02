Автори називають його "Форсажем" у реальному житті.

Територію старого заводу перетворили на гігантський автодром з безліччю перешкод і запропонували вправним драйверам з усього світу показати свою майстерність. Що з того вийшло – покаже серіал Hyperdrive.

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Картинг, дріфт, ралі, Формула, GT, джимхана, кільцьові перегони, дрег-рейсінг, вуличні гонки – усі ці дисципліни вимагають особливих навичок водіння і той, хто показує кращі результати в одній, не завжди так само вправний в іншій. А що, як зібрати усіх їх в одному місці для змагання?

28 водіїв з усього світу на власних машинах змагатимуться у вправності й швидкості в індустріальній зоні Eastman Business Park площею 40 гектарів з купою перешкод. Автори проекту збудували 10 різних “трас”, на яких гонщики покажуть свою майстерність. Сподіватимемось, справа не дійде до “Смертельної гонки”, але події на екрані будуть не менш захоплюючими.



Реаліті-шоу Netflix Hyperdrive виходить на екрани 21 серпня.

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