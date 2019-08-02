Авторы называют его "Форсажем" в реальной жизни.

Территорию старого завода превратили в гигантский автодром с множеством препятствий и предложили ловким драйверам со всего мира показать свое мастерство. Что из этого получилось – покажет сериал Hyperdrive.

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Картинг, дрифт, ралли, Формула, GT, джимхана, кольцевые гонки, дрэг-рейсинг, уличные гонки – все эти дисциплины требуют особых навыков вождения и тот, кто показывает лучшие результаты в одной, не всегда так же хорош в другой. А что, если собрать всех их в одном месте для соревнования?

28 водителей со всего мира на собственных машинах будут соревноваться в ловкости и скорости в индустриальной зоне Eastman Business Park площадью 40 гектаров с кучей препятствий. Авторы проекта построили 10 разных “трасс”, на которых гонщики покажут свое мастерство. Будем надеяться, дело не дойдет до “Смертельной гонки”, но события на экране будут не менее увлекательными.

Реалити-шоу Netflix Hyperdrive выходит на экраны 21 августа.

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