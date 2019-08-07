За минулий рік було конфісковано більше 200 тисяч контрафактних товарів майже на 60 мільйонів євро.

Компанія Porsche має спеціальний департамент для боротьби з контрафактною продукцією. Протягом минулого року спеціалісти цього відділу виявили й за допомогою правоохоронців конфіскували величезну кількість підробних товарів з логотипом Porsche.

Також цікаво: 30 вінтажних Porsche шукають нового власника

Швидкість – лише одна з чеснот автомобілів Porsche. Ще однією ключовою рисою штутгартських спорткарів є їхня надійність. Вона досягається високою якістю усіх компонентів автомобіля. Чого не можна сказати про підробки, яких у всесвітній мережі безліч.

Згідно зі звітом компанії, у 2018 році спеціалісти спецвідділу, за сприяння місцевої влади, вилучили понад 200 тисяч фальшивок, причому 33 тисячі з них – це запчастини сумнівної якості. Загальна вартість вилучених підробок перевищує 60 млн євро.

Торгують підробленими запчастинами і аксесуарами в основному на інтернет-платформах на зразок Amazon або AliExpress, що ускладнює пошук постачальників. А головним осередком виробництва підробок, у більшості випадків, є Китай. Причому, за словами співробітників Porsche, виготовленням контрафакту займаються навіть в невеликих майстернях у сільській глушині.

Фото: контрафактна продукція з лого Porsche / Porsche

Серед вилучених автокомпонентів подушки безпеки, витратні матеріали та рідини, колісні диски тощо. Крім того, наживаються на доброму імені Porsche й виробники одягу та аксесуарів – футболки, кросівки, окуляри… А в Туреччині співробітники спецвідділу вилучили тисячі таблеток для лікування еректильної дисфункції, виконані у формі логотипу Porsche.

Компанія наголошує: якщо покупка підробленої футболки обернеться хіба що розчаруванням, то використання фейкових компонентів автомобіля – гальм чи дисків, які не проходили жодних перевірок і сертифікацій – може призвести до невідворотних наслідків для життя і здоров'я.

Також цікаво: Українці купують лише дорогі купе й кабріолети: статистика