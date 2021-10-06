У автомобиля двери типа "крылья чайки", однако на этом сходство заканчивается.

В британской глубинке Ньюквей живет мужчина по имени Тайлер Делориан, который называет себя сыном легендарного автобизнесмена Джона Делореана. Правда это или нет, никто не знает. Но так называемый "сын" создал "ребенка" не менее легендарного автомобиля DMC DeLorean, который в свое время стал героем фильма "Назад в будущее".

Как и Джон Делореан, британец Тайлер бредит "автомобилями будущего". Один из них он создает уже не первый год. Машина издали напоминает DMC DeLorean, но если туман перед глазами расступится, то окажется, что это неудачная подделка.

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Во-первых, машинка трехколесная, она узкая и неуклюжая. Да, в ней есть лого DMC, есть двери типа "крылья чайки", квадратные фары, стиль "именно того" автомобиля. Но на самом деле это переработанный Reliant Rialto, который выпускался с 1982 года до 1998 года. Еще при жизни над Reliant Rialto и их владельцами насмехались все, кому не лень. Ведь и у него были серьезные проблемы с качеством, безопасностью и маневренностью. Поэтому как бы ни переделывали этот автомобильчик, шедевра из него не получится никак.

Зато Тайлер Делореан верит, что это "автомобиль будущего". Он работает над ним уже два года, создал пять прототипов (один из которых, кстати, в свое время назывался Rialto DeLorean), и считает, что сделал уменьшенный DeLorean. Чтобы не забыть, что это именно DMC, в автомобиле масса логотипов компании – на ковриках, фарах, руле, рычаге коробки передач и колесах. Под капотом – 3-цилиндровый двигатель объемом 850 куб.

Тайлор Делориан показал трехколесный автомобиль на британском автосалоне в августе. После этого он решил выпускать машинку серийно по цене от 25 тысяч долларов. Но на создание завода немного не хватает средств. Не напоминает историю Джона?