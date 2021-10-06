У автомобіля двері типу "крила чайки", однак на цьому схожість закінчується.

У британській глибинці Ньюквей живе чоловік на ім'я Тайлер Делоріан, який називає себе сином легендарного автобізнесмена Джона Делореана. Правда це чи ні, ніхто не знає. Але так званий "син" створив "дитину" не менш легендарного автомобіля DMC DeLorean, який свого часу став героєм фільму "Назад в майбутнє".

Як і Джон Делореан, британець Тайлер марить "автомобілями майбутнього". Одного з них він створює вже не перший рік. Машина здалека нагадує DMC DeLorean, але якщо туман перед очима розступиться, то виявиться, що це невдала підробка.

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По-перше, машинка триколісна, вона вузька та незграбна. Так, в ній є лого DMC, є двері типу "крила чайки", квадратні фари, стиль "саме того" автомобіля. Але насправді це перероблений Reliant Rialto, який випускався з 1982 року до 1998 року. Ще за життя над Reliant Rialto та їх власниками насміхались усі, кому не лінь. Адже й нього були серйозні проблеми з якістю, безпекою та маневреністю. Тому як би не переробляли цей автомобільчик, шедевра з нього не вийде ніяк.

Натомість Тайлер Делореан вірить, що це "автомобіль майбутнього". Він працює над ним вже два роки, створив п'ять прототипів (один з яких, до речі, у свій час називався Rialto DeLorean), та вважає, що зробив зменшений DeLorean. Щоб не забути, що це саме DMC, в автомобілі маса логотипів компанії – на килимках, фарах, кермі, важелі коробки передач та колесах. Під капотом – 3-циліндровий двигун об'ємом 850 куб.

Тайлор Делоріан показав триколісний автомобіль на британському автосалоні в серпні. Після цього він вирішив випускати машинку серійно за ціною від 25 тисяч доларів. Але на створення заводу трохи не вистачає коштів. Не нагадує історію Джона?