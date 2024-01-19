Гигант тяжелого спецтранспорта Caterpillar после успешного испытания своих электрических машин доказал, что карьерные самосвалы могут успешно работать еще и по технологии автономной транспортировки.

Чуть больше года назад компания Caterpillar впервые продемонстрировала свой полностью электрический Cat 793 грузоподъемностью 265 тонн. По сообщению портала Electrek, карьерный самосвал во время тестов комплектовался батареями, вес которых колебался от 70 до 100 тонн.

Во время дебютного показа полностью электрический Cat 793 достиг максимальной скорости почти 40 миль/час, то есть 63,3 км/ч. Самосвал на электротяге стабильно подниматься на 10% уклона на один километр со стабильной скоростью 12 км/ч, а на обратном спуске компенсировал часть заряда аккумулятора с помощью рекуперативного торможения.

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Показ состоялся на испытательном полигоне в Аризоне. После этого автопроизводитель быстро разработал технологию автономной транспортировки Cat MineStar Command и уже получил хорошие отзывы.

Карьерный самосвал Caterpillar 793 на аккумуляторной тяге теперь будет еще и автономным. Фото: Caterpillar

Компания Freeport-McMoRan объявила о том, что имеющийся парк из 33 грузовиков Cat 793 на своей шахте Bagdad в Аризоне переведет на автономную систему транспортировки (AHS) с помощью команды Cat MineStar Command. Процесс перехода продлится где-то под три года. По конечному результату это должно улучшить безопасность, оптимизирует флот, уменьшит выбросы и создаст основу для будущей электрификации.

"Мы с нетерпением ждем партнерство с Caterpillar, чтобы стать первой медной шахтой в США, где будет внедрена полностью автономная система транспортировки", — заявила президент компании Кэтлин Квирк.

Последнее поколение 793-го выбрано грузовиком для автономной работы, поскольку это самый производительный и экономически эффективный карьерный самосвал. Фото: Caterpillar