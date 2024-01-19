Гігант важкого спецтранспорту Caterpillar після успішного випробовують великовагові машини довів, що кар'єрні самоскиди можуть успішно працювати ще й за технологією автономного транспортування.

Трохи більше як рік тому компанія Caterpillar вперше продемонструвала свій повністю електричний Cat 793 вантажністю 265 тонн. За повідомлення часопису Electrek, кар’єрний самоскид під час тестів комплектувався батареями, вага яких коливалася від 70 до 100 тонн.

Під час дебютного показу повністю електричний Cat 793 досяг максимальної швидкості майже 40 миль/год, тобто 63,3 км/год. Самоскид на електротязі стабільно підійматися на 10% ухилу на один кілометр зі стабільною швидкістю 12 км/год, а на зворотному спуску компенсував частину заряду акумулятора за допомогою рекуперативного гальмування.

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Показ відбувся на випробувальному полігоні в Арізоні. Після цього автовиробник швидко розробив технологію автономного транспортування Cat MineStar Command і вже отримав гарні відгуки.

Кар'єрний самоскид Caterpillar 793 на акумуляторній тязі тепер буде ще й автономним. Фото: Caterpillar

Компанія Freeport-McMoRan оголосила про те, що наявний парк із 33 вантажівок Cat 793 на своїй шахті Bagdad в Аризоні переведе на автономну систему транспортування (AHS) за допомогою команди Cat MineStar Command. Процес переходу триватиме десь під три роки. За кінцевим результатом це має покращити безпеку, оптимізує флот, зменшить викиди та створить основу для майбутньої електрифікації.

"Ми з нетерпінням чекаємо на партнерство з Caterpillar, щоб стати першою мідною шахтою в США, де буде впроваджено повністю автономну систему транспортування", — заявила президент компанії Кетлін Квірк.

Останнє покоління 793-го обрано вантажівкою для автономної роботи, оскільки це найпродуктивніший і економічно ефективний кар’єрний самоскид. Фото: Caterpillar