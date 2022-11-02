Скидка 50% на проезд с железнодорожного вокзала или до него стартует у одного из крупнейших операторов перевозок.

Такси до вокзалов Укрзализныци и с вокзала домой теперь можно вызвать со скидкой даже накануне комендантского часа.

Укрзализныця возобновляет сотрудничество с Bolt и Visa, чтобы сделать первую и последнюю милю путешествия более удобной для своих пассажиров на сразу 10 вокзалах.

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С 1 ноября и до 31 марта 2023 года пассажиры с картами Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite или Visa Platinum Business будут иметь скидку -50% на вызов такси Bolt до железнодорожных вокзалов и обратно.

Предложение доступно в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Полтаве и Кривом Роге.

Для Киева акция распространяется на Центральный и Южный вокзалы, а также станцию Дарница, таким образом покрывая сразу две ключевые станции кольцевой электрички.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо сделать следующее:

Скачать/открыть приложение Bolt.

Добавить в кошелек Bolt карту Visa.

Выбрать одним из пунктов поездки один из 10 акционных вокзалов.

Обращаем внимание, что скидка не действует в Монобанке и при оплате через Apple Pay, а ее размер зависит от стоимости поездки на момент совершения заказа, но в пределах 70 грн. Каждый пассажир будет иметь право на две поездки со скидкой в течение месяца.