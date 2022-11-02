Знижка 50% на проїзд з залізничного вокзалу чи до нього стартує в одного з найбільших операторів перевезень.

Таксі до вокзалів Укрзалізниці та з вокзалу додому тепер можна викликати зі знижкою навіть напередодні комендантської години.

Укрзалізниця поновлює співпрацю з Bolt та Visa, щоб зробити першу та останню милю подорожі більш зручною для своїх пасажирів на одразу 10 вокзалах.

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З 1 листопада і до 31 березня 2023 року пасажири з картками Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business матимуть знижку -50% на виклик таксі Bolt до залізничних вокзалів та зворотно.

Пропозиція доступна у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві та Кривому Розі.

Для Києва акція поширюється на Центральний та Південний вокзали, а також станцію Дарниця, таким чином покриваючи одразу дві ключові станції кільцевої електрички.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно зробити наступне:

Завантажити/відкрити застосунок Bolt.

Додати до гаманця Bolt картку Visa.

Обрати одним з пунктів поїздки один з 10 акційних вокзалів.

Звертаємо увагу, що знижка не діє в Монобанку та при оплаті через Apple Pay, а її розмір залежить від вартості поїздки на момент здійснення замовлення, але в межах 70 грн. Кожен пасажир матиме право на дві поїздки зі знижкою протягом місяця.