Такси возобновляют круглосуточную работу в Киеве

В ответ на введение чрезвычайного положения в энергетике и ослабление комендантского часа, Uklon начинает работу круглосуточно с 00:00 17 января в столице.

Читайте также: В Киеве разрешат работу такси во время комендантского часа

Согласно обновленным правилам в Киеве, разрешено передвигаться автомобилем во время действия комендантского часа. Теперь жители Киева и его гости смогут пользоваться услугами такси и добраться до пунктов несокрушимости, обогрева и подзарядки, медучреждений, вокзала или доставить продукты или медикаменты для себя или близких.

“Сегодня жители городов переживают беспрецедентные вызовы: чрезвычайное положение энергетики, отсутствие электроэнергии, тепла, воды и тому подобное. Кроме этого, низкая минусовая температура и постоянные обстрелы врага. Чтобы быть рядом с теми, кто в этом нуждается мы не останавливаем работу и продолжаем работать круглосуточно в Киеве. Далее готовы расширять наш сервис и на другие города”, – комментирует Сергей Гришков, СЕО Uklon.

Отметим, что Uklon уже имеет опыт запуска и работы во время комендантского часа во Львове.