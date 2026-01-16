Таксі відновлюють цілодобову роботу в Києві

У відповідь на введення надзвичайного стану в енергетиці та послаблення комендантської години, Uklon розпочинає роботу цілодобово з 00:00 17 січня в столиці.

Читайте також: У Києві дозволять роботу таксі під час комендантської години

Згідно з оновленими правилами у Києві, дозволено пересуватись автомобілем під час дії комендантської години. Тепер мешканці Києва та його гості зможуть користуватись послугами таксі та добратись до пунктів незламності, обігріву та заряджання, медзакладів, вокзалу або доставити продукти чи медикаменти для себе чи близьких.

“Сьогодні мешканці міст переживають безпрецендентні виклики: надзвичайний стан енергетики, відсутність електроенергії, тепла, води тощо. Крім цього, низька мінусова температура та постійні обстріли ворога. Щоб бути поруч з тими, хто цього потребує ми не зупиняємо роботу та продовжуємо працювати цілодобово в Києві. Далі готові розширювати наш сервіс й на інші міста”, – коментує Сергій Гришков, СЕО Uklon.

Зазначимо, що Uklon вже має досвід запуску та роботи під час комендантської години у Львові.