Всеукраинский сервис заказа такси OnTaxi подготовился к встрече граждан в восточных городах Украины.

Граждане массово возвращаются в свои дома в восточных регионах Украины, о чем свидетельствует растущая статистика заказов такси. И хотя общественный транспорт только начинает работать понемногу, автомобиль остается наиболее популярным способом передвижения жителей города.



Автопарк OnTaxi провел масштабный технический осмотр своих автомобилей и полностью готов встречать большое количество жителей Харькова и других восточных городов Украины. Уже сейчас можно увидеть увеличение брендированных зелено-желтых машин OnTaxi, которіе продолжают предоставлять привычный сервис харьковчанам.

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Напомним, что с начала активных боевых действий OnTaxi ни на день не прекращал свою работу ни в одном уголке страны. К тому же, в рамках бесплатного класса “Волонтер” для врачей, военных, спасателей, ТРО, волонтеров было совершено более 15 500 поездок по всей Украине.



“Прошло почти три месяца со дня начала боевых действий, но благодаря стараниям ВСУ мы можем постепенно возвращаться к мирной жизни. Харьков выстоял и не сдал свои позиции! Радостно видеть, как каждый день мирная жизнь возвращается на улицы, увеличивается движение автомобилей и людей, даже несмотря на понимание, что до конца нельзя расслабляться. Но мы верим в окончательную близкую победу! Жители, которые возвращаются в дома, ожидают увидеть родной город приветливым, почувствовать привычное семейное тепло, поэтому в OnTaxi особенно ответственная роль, потому что мы первыми встречаем харьковчан по возвращении и обеспечиваем привычный комфортный сервис в родном городе.” – прокомментировал глава бизнес-направления OnTaxi Денис Покалицын.

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