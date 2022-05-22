Всеукраїнський сервіс замовлення таксі OnTaxi підготувався до зустрічі громадян у східних містах України.

Громадяни масово повертаються до своїх домівок у східних регіонах України, про що свідчить зростаюча статистика замовлень таксі. І хоча громадський транспорт тільки починає працювати потроху, автомобіль залишається найбільш популярним способом пересування для мешканців міста.



Автопарк OnTaxi провів масштабний технічний огляд своїх автівок і повністю готовий зустрічати велику кількість мешканців Харкова та інших східних міст України. Вже зараз можна побачити збільшення брендованих зелено-жовтих машин OnTaxi, які продовжують надавати звичний сервіс харків’янам.

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Нагадаємо, що з початку активних бойових дій, OnTaxi ні на день не припиняв свою роботу у жодному куточку країни. До того ж в рамках безкоштовного класу “Волонтер” для лікарів, військових, рятувальників, ТРО, волонтерів було виконано понад 15 500 поїздок по всій Україні.



“Пройшло вже майже три місяці зі дня початку бойових дій, але завдяки старанням ЗСУ ми можемо поступово повертатися до мирного життя. Харків вистояв та не здав свої позиції! Радісно бачити, як кожен день мирне життя повертається на вулиці, збільшується рух авто та людей, навіть попри розуміння, що до кінця не можна розслаблятися. Але ми віримо в остаточну близьку перемогу! Мешканці, які повертаються у домівки, очікують побачити рідне місто привітним, відчути звичне родинне тепло, тому у OnTaxi особливо відповідальна роль, бо ми першими зустрічаємо харків’ян після повернення та забезпечуємо звичний комфортний сервіс у рідному місті.” – прокоментував голова бізнес-напрямку OnTaxi Денис Покаліцин.

Довідка:

OnTaxі – сучасний онлайн-сервіс замовлення таксі, який працює на території України з 2016 року, був заснований у Харкові. На сьогодні присутній у 45 містах країни та за кордоном. Має зручний сучасний додаток для Android та IOS, а також працює за коротким номером телефону 2000.