Таможенник "погорел" на квадроциклах

Прокуроры Киевской городской прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт в отношении старшего инспектора одного из таможенных постов Киевской таможни Гостаможслужбы по обвинению в злоупотреблении служебным положением при растаможивании квадроциклов.



Как говорится в сообщении прокуратуры города Киева, действия таможенного чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По версии следствия старший инспектор оформил таможенную декларацию на импорт партии квадроциклов. Техника ввозилась в Украину по заниженной стоимости с привлечением компаний-импортеров, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Несмотря на признаки подделки документов, представленных для таможенного оформления, работник таможни сознательно проигнорировал очевидные риски и безосновательно применил заниженную ставку для расчета таможенных платежей.

В каком количестве квадроциклов осуществлено растаможивание, каких марок, моделей – не сообщается.