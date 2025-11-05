Митник "погорів" на квадроциклах

Прокурори Київської міської прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно старшого інспектора одного із митних постів Київської митниці Держмитслужби за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем під час розмитнення квадроциклів.



Як йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва, дії митного посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства старший інспектор оформив митну декларацію на імпорт партії квадроциклів. Техніка ввозилася в Україну за заниженою вартістю із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Попри ознаки підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував очевидні ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів.

У якій кількості квадроциклів здійснено розмитнення, яких марок, моделей – не повідомляється.