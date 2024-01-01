Таможенники дистанционно будут проверять фуры на содержание контрабанды

Мобильные сканирующие системы – это не альтернатива стационарным сканерам. Новые машины пополнят пять таможенных постов и заменят менее результативные технологии проверки содержимого транспортных средств. Как говорится в сообщении Государственной таможенной службы, это сократит время осмотра коммерческой техники или частных автомобилей, будет способствовать переводу постов на современные стандарты организации работы таможенного контроля.

Три мобильные сканеры на трехосной ходовой базе Mercedes-Benz Actros уже успешно прошли финальные испытания обученных экипажей и теперь в полном объеме будут работать в пунктах пропуска "Порубное – Сирет" на границе с Румынией и "Ужгород – Вишне Немецкое" на границе со Словакией.

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Еще одна машина-сканер усилит спецпарк на паромном пункте пропуска "Орловка – Исакча" на границе с Румынией. На сегодня этот важный МАПП открывает двери для прямого транспортного коридора в страны Южной Европы, Турции и далее в страны Азии.

Фото: Гостаможслужба Украины

Еще две машины в стадии испытания. Вскоре и они усилят техническое оснащение пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин" на границе с Польшей.

Все пять 26-тонных автомобилей Mercedes-Benz Actros 2648 с колесной формулой 6x4 и мощностью двигателя в 358 кВт/476 л.с. имеют нулевой пробег. За машинами закреплены водители из штатных инспекторов таможенной службы, которые обладают удостоверением категории С.

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Работать на мобильных рентген-комплексах мониторинга транспорта будут хорошо подготовленные экипажи. Для них проведено обучение работы на сканирующих системах по программам ведущих европейских стран.

Образовательный курс с практическими тренингами охватил полный спектр функциональных возможностей оборудования, что позволит обеспечить эффективное применение техники с первого дня ее ввода в эксплуатацию.