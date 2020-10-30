Они считают, что водитель предоставил фальшивые документы.

На таможенном посту "Ужгород", что на украинско-словацкой границе, закарпатские таможенники задокументировали нарушение таможенного законодательства из-за предоставления ложных сведений.

Так, 40-летний львовянин, который работает водителем в одной из литовских фирм, въезжая в Украину на грузовике марки Renault с полуприцепом марки Schmitz на немецких номерных знаках, подал к таможенному оформлению инвойс. В документе отмечалось, что продавцом транспортного средства является лондонская фирма (Великобритания), а покупателем – луцкая (Волынская обл.), стоимость – 5200 евро (тягач) и 2270 евро (полуприцеп).

Впрочем, во время проведения проверки законности перемещения через таможенную границу Украины указанного грузовика у инспекторов возникли сомнения относительно подлинности документов, которые подавались в таможенный контроль и оформление. Так, на основании действующего соглашения между Украиной и Евросоюзом должностные лица Закарпатской таможни Гостаможслужбы инициировали встречу со словацкими таможенниками. Последние сообщили, что по предоставленным водителем документам на словацкой стороне, продавцом указано другую фирму, покупателем – гражданин Украины из Львова, да и стоимость полуприцепа значительно больше – 3900,00 евро.

Посчитать таможенную стоимость транспортного средства можно на калькуляторе растаможки.

Таким образом, таможенники считают, что документы поддельные, а такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 статьей 483 Таможенного кодекса Украины.

Поэтому грузовик вместе с полуприцепом общей стоимостью более 300 тыс грн. изъят до решения суда.