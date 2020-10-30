Вони вважають, що водій надав фальшиві документи.

На митному посту "Ужгород", що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники задокументували порушення митного законодавства через надання неправдивих відомостей.

Так, 40-річний львів’янин, який працює водієм в одній з литовських фірм, в’їжджаючи в Україну на вантажівці марки Renault з напівпричепом марки Schmitz на німецьких номерних знаках, подав до митного оформлення інвойс. У документі зазначалося, що продавцем транспортного засобу є лондонська фірма (Великобританія), а покупцем – луцька (Волинська обл.), вартість – 5200 євро (тягач) і 2270 євро (напівпричіп).

Втім, під час проведення перевірки законності переміщення через митний кордон України зазначеної вантажівки в інспекторів виникли сумніви щодо автентичності документів, які подавались до митного контролю та оформлення. Тож, на підставі діючої угоди між Україною та Євросоюзом посадові особи Закарпатської митниці Держмитслужби зініціювали зустріч зі словацькими митниками. Останні повідомили, що за наданими водієм документами на словацькому боці, продавцем зазначено іншу фірму, покупцем – громадянина України зі Львова, та й вартість напівпричепу значно більша – 3900,00 євро.

Порахувати митну варість транспортного засобу можна на калькуляторі розмитнення.

Таким чином, митники вважають, що документи підроблені, а такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статтею 483 Митного кодексу України.

Тож вантажівку разом з напівпричепом загальною вартістю понад 300 тис грн. вилучено до рішення суду.