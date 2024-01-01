Танки Leopard усилили Нацгвардию

Национальную гвардию Украины усилили основными боевыми танками Leopard 1A5 и Leopard 2A4. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий НГУ Александр Пивненко и обнародовал фото боевых машин, пишет Милитарный.

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Боевые машины усилят способности украинских нацгвардейцев для эффективного противодействия российской вооруженной агрессии.

"В частности, гвардейцы получили танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Они сочетают в себе высокую мобильность, огневую мощь и надежность, что критически важно на современном поле боя", – рассказал Пивненко.

Leopard 2A4 Нацгвардии. Май 2025 года. Источник: командующий НГУ Александр Пивненко



Командующий Нацгвардии уточнил, что сейчас с учетом реалий на поле боя, речь не идет о непосредственной роли танков в привлечении к боевым порядкам подразделений первого эшелона.

Но отметил, что танк как был, так и остается на поле боя, так же, как и артиллерия - одним из самых мощных огневых средств.

Военнослужащие НГУ проходят интенсивную подготовку для эффективного использования этой танков Leopard, в том числе за рубежом.

"Мы адаптируем новые образцы вооружения к условиям ведения боевых действий на востоке и юге Украины, с учетом современных вызовов - таких как массовое применение FPV-дронов. Здесь в первую очередь речь идет о комплексной работе аэроразведки, наших подразделений РЭР и РЭБ, характера местности и боевых действий и условий местности на конкретном направлении", – сообщил Пивненко.