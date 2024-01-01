Чем датская версия Leopard лучше немецкой

Таким образом количество поставленных в Украину танков Leopard 1A5 доведено до 103, включая последнюю партию. Такую статистику приводит бельгийский специализированный ресурс Army Recognition.

Поставки подтвердило Министерство обороны Германии, которое является ключевым партнером в поставке Украине модернизированной бронированной техники для защиты от российского вторжения.

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Основной боевой танк Leopard 1A5DK является модернизированной версией оригинального танка Leopard 1A5, специально разработанного для Вооруженных сил Дании (см. иллюстративное видео внизу). Такая поставка еще раз подтверждает тенденцию западных стран предоставлять Украине широкий спектр военной техники, укрепляя ее возможности на поле боя.

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Украинский Леопард 1A5DK с экипажем и инструктором. Фото: 2S7 Pion (Trost) X

Хотя Leopard 1A5DK во многом похож на стандартный Leopard 1A5, он содержит несколько модернизаций, в частности в электронике и системах связи, чтобы обеспечить совместимость с военной инфраструктурой Дании.

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Датский танк имеет усовершенствованную систему управления огнем (FCS), которая позволяет повысить точность поражения целей, особенно в сложных условиях боя. Таким образом модель 1A5DK считается эффективным инструментом как в наступательных, так и в оборонительных боях.

Кроме того, танк оснащен обновленной броней, что обеспечивает лучшую защиту от современного противотанкового оружия, хотя она и не такая передовая, как у новых моделей Leopard 2.

Leopard 1A5DK также имеет улучшенную мобильность, включая обновленный двигатель и трансмиссию, увеличивающие его ресурс, рабочий диапазон и скорость. Танк благодаря этому имеет лучшую маневренность на поле боя, что крайне важно в нестабильной боевой обстановке на украинском театре боевых действий.

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Кроме того, Leopard 1A5DK оснащен модернизированными системами связи, что обеспечивает интеграцию в совместные операции с силами НАТО, что делает его универсальным средством для операций общевойсковых сил Украины.