В Украине открыто дочернее предприятие KNDS, производителя танков Leopard и САУ Caesar

О начале работы своего украинского филиала в Киеве франко-германская компания KNDS сообщила на своем сайте.

Дочернюю компанию назвали KNDS Ukraine LLC и она "будет поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины, украинским ОПК и KNDS".

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Сейчас в Украине воюет почти 800 различных систем, произведенных концерном KNDS. Их нужно обслуживать, ремонтировать. Речь идет не только о сервисных работах, но и ремонте, в том числе капитальном.

В поле зрения деятельности дочернего предприятия оказались все системы KNDS – включая танки Leopard-1 и Leopard-2, артиллерийскими установками Caesar, AMX 10RC и самоходными гаубицами PzH 2000.

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В планах KNDS – совместно с украинской промышленностью производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним по передовым технологиям.