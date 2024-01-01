В Україні відкрито дочірнє підприємство KNDS, виробника танків Leopard та САУ Caesar

Про початок роботи свого українського філіалу в Києві франко-німецька компанія KNDS повідомила на своєму сайті.

Дочірню компанію назвали KNDS Ukraine LLC і вона "підтримуватиме співпрацю між державними установами України, українським ОПК і KNDS".

Читайте також Франція подвоює темпи виробництва артилерії для України

Наразі в Україні воює майже 800 різних систем, вироблених концерном KNDS. Їх потрібно обслуговувати, ремонтувати. Мова йде не лише про сервісні роботи, але й ремонт, в тому числі капітальний.

У полі зору діяльності дочірнього підприємства опинилися всі системи KNDS – включно з танками Leopard-1 і Leopard-2, артилерійськими установками Caesar, AMX 10RC та самохідними гаубицями PzH 2000.

Читайте також Уряд Данії в складчину купить Україні самохідні гаубиці Caesar

В планах KNDS – спільно з українською промисловістю виробляти в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси та запчастини до них за передовими технологіями.