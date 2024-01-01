Чим данська версія Leopard краща за німецьку

Таким чином кількість поставлених в Україну танків Leopard 1A5 доведена до 103, включаючи останню партію. Таку статистику приводить бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition.

Постачання підтвердило Міністерство оборони Німеччини, яке є ключовим партнером у постачанні Україні модернізованої броньованої техніки для захисту від російського вторгнення.

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Основний бойовий танк Leopard 1A5DK є модернізованою версією оригінального танка Leopard 1A5, спеціально розробленого для Збройних сил Данії (див. ілюстративне відео внизу). Таке постачання ще раз підтверджує тенденцію західних країн надавати Україні широкий спектр військової техніки, зміцнюючи її можливості на полі бою.

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Український Леопард 1A5DK з екіпажем та інструктором. Фото: 2S7 Pion (Trost) X

Хоча Leopard 1A5DK багато в чому схожий на стандартний Leopard 1A5, він містить кілька модернізацій, зокрема в електроніці та системах зв’язку, щоб забезпечити сумісність із військовою інфраструктурою Данії.

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Данський танк має вдосконалену систему управління вогнем (FCS), яка дозволяє підвищити точність ураження цілей, особливо в складних умовах бою. Таким чином модель 1A5DK вважається ефективним інструментом як у наступальних, так і в оборонних боях.

Окрім того, танк оснащено оновленою бронею, що забезпечує кращий захист від сучасної протитанкової зброї, хоча вона й не така передова, як у нових моделей Leopard 2.

Leopard 1A5DK також має покращену мобільність, включаючи оновлений двигун і трансмісію, що збільшують його ресурс, робочий діапазон і швидкість. Танк завдяки цьому має кращу маневровість на полі бою, що вкрай важливо в нестабільній бойовій обстановці на українському театрі бойових дій.

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Крім того, Leopard 1A5DK оснащено модернізованими системами зв’язку, що забезпечує інтеграцію в спільні операції з силами НАТО, що робить його універсальним засобом для операцій загальновійськових сил України.