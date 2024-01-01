Танки Leopard посилили Нацгвардію

Національну гвардію України посилили основними бойовими танками Leopard 1A5 та Leopard 2A4. Про це повідомив бригадний генерал, командувач НГУ Олександр Півненко та оприлюднив фото бойових машин, пише Мілітарний.

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Бойові машини посилять спроможності українських нацгвардійців для ефективної протидії російській збройній агресії.

«Зокрема, гвардійці отримали танки Leopard 1A5 та Leopard 2A4, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Вони поєднують у собі високу мобільність, вогневу міць та надійність, що критично важливо на сучасному полі бою», – розповів Півненко.

Leopard 2A4 Нацгвардії. Травень 2025. Джерело: командувач НГУ Олександр Півненко



Командувач Нацгвардії уточнив, що зараз з урахуванням реалій на полі бою, мова не йде про безпосередню роль танків у залученні до бойових порядків підрозділів першого ешелону.

Але зазначив, що танк як був, так і залишається на полі бою, так само, як і артилерія — одним із найпотужніших вогневих засобів.

Військовослужбовці НГУ проходять інтенсивну підготовку для ефективного використання цієї танків Leopard, у тому числі за кордоном.

«Ми адаптуємо нові зразки озброєння до умов ведення бойових дій на сході та півдні України, з урахуванням сучасних викликів — таких як масове застосування FPV-дронів. Тут в першу чергу мова йде про комплексну роботу аеророзвідки, наших підрозділів РЕР і РЕБ, характеру місцевості й бойових дій та умов місцевості на конкретному напрямку», – повідомив Півненко.